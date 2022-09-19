Белорус похудел на 65 килограммов за девять месяцев и перестал себя узнавать 3 19.09.2022, 8:27

6,032

Фото: Onliner

Раньше он весил два центнера.

С Торнике onliner.by говорил девять месяцев назад, правда, тогда он весил на одного человека больше. За это время ему удалось скинуть 65 килограммов. Такого результата он добился благодаря диетам, спортзалу и желанию. Теперь жизнь мужчины заиграла новыми красками, поприбавилось выносливости, он нашел компромисс с лестницами и полностью сменил гардероб. Но есть другая напасть: кожа обвисла и не хочет уходить. Каково это — похудеть с 200 килограммов и перестать узнавать себя в зеркале, узнаете в монологе.

Вот лишь несколько цитат героя из сюжета:

Проблемы с лишним весом у меня с 3—4 лет. Во втором классе мой вес был 50 килограммов, в пятом — 100, а после одиннадцатого класса весы показывали 150. С детства питание было как «на убой»: «Ну ты же растущий организм, на тебе, как взрослому, тарелку борща и риса с котлетами». Советские правила воспитания, что нужно съедать все, нельзя оставлять, — а я, не понимая, что нужно есть поумереннее, рос вширь.

Мама все время водила меня по врачам — эндокринологам, кардиологам, — и они говорили, что всему виной щитовидка, у меня нарушен обмен веществ. В больнице за неделю сбросил 5 кило только благодаря диете. Ну естественно, как только на выписку в больницу приехал отец, я ему сказал: «У ларька остановимся, я рулет хочу шоколадный».

Мое питание состояло из того, что можно быстро приготовить, фастфуд ел стабильно раз в неделю. Было тяжело в первое время перестроить рацион. Сегодня у меня на обед гороховый суп с мятой и гуляш с гречкой и морковкой, на ужин — куриное филе с овощами. Иногда съедаю все сразу, так как после тренировки времени на еду не хватает.

В зал хожу два-три раза в неделю. По прошлому опыту помню: чем чаще ты ходишь в тренажерку, тем быстрее ты выгораешь и мышцы не успевают восстановиться. Определенной планки нет, но хочу похудеть до 120—130 килограммов.

Кожа висит на животе и груди. Не знаю, сколько стоит операция по ее удалению и делают ли ее вообще в Беларуси. Я думаю, что было бы неплохо сделать шунтирование желудка, чтобы зафиксировать вес, так как заметил, что за один читмил могу набрать 4—5 кило.

Могу просто сидеть кофе пить и вспотеть, когда весил за 200, если прям плотно питался, замечал, что тоже начинаю потеть.

Комплексов у меня особо нет. А чего мне комплексовать: я органично выгляжу. Если ты человек хороший, то и люди к тебе потянутся, плюс харизма, с которой мне помогла природа. Родственники все детство запугивали: мол, толстый, будешь один, — чтобы меня замотивировать. Но о девочках в детстве не думают.