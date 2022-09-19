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Запрет гражданам РФ на въезд в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу вступил в силу

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  • 19.09.2022, 8:35
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Запрет гражданам РФ на въезд в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу вступил в силу

Также граждане РФ уже не смогут попасть в эти страны через Евросоюз.

Отныне россияне не смогут попасть в эти страны через шенгенскую внешнюю границу, а в ЕС – транзит через эти страны.

С понедельника, 19 сентября, начал действовать запрет на въезд гражданам России в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу. Использовать эти страны для транзита россияне также не смогут.

Теперь граждане России с имеющейся краткосрочной шенгенской визой, выданной в целях туризма, спорта и посещения культурных мероприятий, не смогут попадать на территорию Евросоюза через вышеупомянутые четыре страны.

Также граждане РФ уже не смогут попасть в эти страны через Евросоюз. И эти страны не выдают россиянам краткосрочных туристических виз.

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