Запрет гражданам РФ на въезд в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу вступил в силу

Запрет гражданам РФ на въезд в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу вступил в силу3
- 19.09.2022, 8:35
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Также граждане РФ уже не смогут попасть в эти страны через Евросоюз.
Отныне россияне не смогут попасть в эти страны через шенгенскую внешнюю границу, а в ЕС – транзит через эти страны.
С понедельника, 19 сентября, начал действовать запрет на въезд гражданам России в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу. Использовать эти страны для транзита россияне также не смогут.
Теперь граждане России с имеющейся краткосрочной шенгенской визой, выданной в целях туризма, спорта и посещения культурных мероприятий, не смогут попадать на территорию Евросоюза через вышеупомянутые четыре страны.
Также граждане РФ уже не смогут попасть в эти страны через Евросоюз. И эти страны не выдают россиянам краткосрочных туристических виз.