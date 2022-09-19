Появилось новое доказательство теории «воплощенного познания» 19.09.2022, 8:46

3,118

Ученые еще больше узнали о человеческом сознании.

Ученые из Осакского столичного университета, Япония, решили проанализировать теорию воплощенного сознания, согласно которой люди понимают слова о различных объектах через призму своего опыта взаимодействия с ними. Так, исследователи разработали тест для наблюдения за семантической обработкой слов. Но тест был с одним условием: способы взаимодействия участников с объектами были ограничены, пишет Techinsider.

Как мы воспринимаем мир

Японские ученые провели ряд экспериментов, чтобы увидеть, как мозг участников реагировал на слова, описывающие объекты, которыми можно манипулировать руками: в одном тесте добровольцы могли свободно двигать руками, в другом движения были ограничены.

В эксперименте участникам на экране показывали два слова - «чашка» и «метла». Их попросили сравнить относительные размеры предметов, представленных этими словами, и устно ответить, какой предмет больше. Чтобы ответить, какое из слов представляет собой более крупный объект, участников просили думать сразу о двух объектах одновременно, сравнивая их размеры и обдумывая значение каждого слова.

«Было очень сложно разработать метод измерения и анализа мозговой активности. Наш главный автор, г-жа Сае Ониши, упорно работала над задачей, чтобы мы могли измерять мозговую активность с достаточной точностью», — объяснил Профессор Сего Макиока из Высшей школы устойчивых системных наук.

Тактильность и мышление

Активность мозга измерялась с помощью ближней инфракрасной спектроскопии (fNIRS). Измерения сосредоточили на межтеменной борозде и нижней теменной дольке левого мозга, которые отвечают за семантическую обработку: в частности, измерялась скорость ответа, чтобы определить, как быстро участник отвечал после появления слов на экране.

Результаты показали, что активность левого полушария в ответ на объекты, которыми можно манипулировать руками, была значительно снижена из-за физических ограничений рук. Это говорит о том, что ограничение движений человеческого тела влияет на обработку значения внешнего объекта, что поддерживает теорию воплощенного познания.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».