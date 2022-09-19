Стало известно, сколько заплатят за отопление «тунеядцы» 19.09.2022, 9:00

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Потяжелевшие жировки могут прийти и уехавшим за границу.

Первый заместитель министра жилищно-комунального хозяйства Геннадий Трубило в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал о том сколько платят за отопление «тунеядцы».

- Часть наших граждан платит по экономически обоснованным тарифам - Br118,95 за ГкалЭто граждане, у которых имеется в собственности несколько жилых помещений, где зарегистрированы предприятия, юридическое лицо. Это граждане, которые не заняты в экономике.

Напомним, в Беларуси в сентябре обновили базу незанятых в экономике. В нее попали те, кто не смог подтвердить занятость за второй квартал. «Тунеядцам», у которых есть в собственности жилье, будут выставлять по полным тарифам платежи за газоснабжение, отопление и горячую воду.

«Тунеядскую» базу обновляют раз в квартал. Чтобы не попасть с сентября в обновленную базу, нужно было до 21 июля успеть предоставить комиссии по координации работы по содействию занятости документы, которые подтверждают занятость.

С сентября в иждивенцы включили тех, кто не смог подтвердить свою занятость за второй квартал (апрель-июнь). Следующий раз базу обновят к 1 декабря, в нее попадут те, кто не сможет подтвердить занятость за третий квартал (июль-сентябрь). Документы надо предоставить до 21 октября.

С тех, кто оказался в базе и у кого есть в собственности жилье, будут по экономически обоснованным тарифам взимать оплату за газоснабжение, отопление и горячую воду. Особенно чувствительными будут платежки за последние две услуги, для иждивенцев они вырастут примерно в 5 раз.

Если в квартире проживает семья из нескольких человек и одного из них признают «тунеядцем», то потребленные ЖКУ делятся на число зарегистрированных в жилье: признанный иждивенцем оплачивает свою часть по полным тарифам (при условии, что он — собственник жилья), а остальные, кто не числится в базе, — по льготным.

Режим в марте этого года ввел существенные изменения по ««тунеядскому» декрету. Одно из основных новшеств — те, кто работает или учится за границей, не могут теперь предоставлять документы об этом и, соответственно, освобождаться от оплаты за газоснабжение, отопление и горячую воду по экономически обоснованным тарифам. С марта работа или учеба за границей не считаются основаниями, чтобы не платить «тунеядскую» жировку.

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