Выбор есть всегда2
- Telegram-канал Колокол XXI
- 19.09.2022, 9:13
- 2,676
Русский солдат не является жертвой этой войны.
Русский солдат пришел в Украину и убивает там людей. Пытает, грабит, насилует, разоряет, сжигает, взрывает, расстреливает, режет, давит, похищает, разрушает. По приказу и без приказа. С удовольствием и с большим удовольствием.
Жалеть русского (русский отвечает на вопрос «какой», поэтому это может быть и бурят, и ингуш, и кто угодно) солдата — это снимать с него ответственность, ставить на одну планку жертву и палача, размывать границы добра и зла, переворачивать с ног на голову фундаментальные представления Человечества о морали.
Спросите украинца, к которому в дом пришел русский солдат. Жалеет ли он своего мучителя?
Спросите сотни тысяч осиротевших семей в Украине. Кто остался без мужа, кто без брата, кто без дочери или сына, у кого-то погибли родители. А некоторые семьи навсегда прервали свой род, потому что русский солдат убил их всех.
Кому некоторые предлагают сочувствовать? Тому, кто на танке давит человека, просто потому, что он может и хочет? Или тому, кто даже не видя своих целей, нажимает хладнокровно кнопку запуска очередной смертоносной ракеты? Или тому, кто сидит у себя в Саратове или Владивостоке и радуется кровавой работе первых двух? Или тому, живущему в России, который существует (зачем-то) и не замечает, как его страна ежечасно, ежеминутно убивает людей на чужой земле?
Выбор есть всегда.
Ты можешь лишиться работы, но не стать убийцей.
Ты можешь сесть в тюрьму, но не стать убийцей.
Ты можешь стать презираемым своими соплеменниками дезертиром, но не стать убийцей.
Ты можешь ни сделать ни одного выстрела, поднять руки вверх и пойти сдаваться, но не стать убийцей.
Да, а еще ты даже можешь быть убитым своими же за отказ становиться убийцей.
А кто сказал, что не убивать в стране торжествующего насилия, не людоедствовать в стране людоедов — это легкий куш? Это роскошь.
Чтобы не быть таким, как все, человек всегда платил высокую цену.
Дорого? Тогда тебя не жалко. Удобряй украинский чернозем.
Тоже самое и с осуждением войны через призму ухудшающейся жизни россиян.
Сама формулировка. Воевать плохо, потому что НЕ ВЫГОДНО.
Это вообще что надо иметь в голове, кем быть, чтобы выступать против войны, потому что из-за нее люди, которые сами же ее и затеяли, молчаливо или гласно одобрили, стали жить хуже? Не потому война плоха, что несет горе, хаос и смерть. Не потому война ужасна, что аморальна, грязна и расчеловечивает. Не потому нападать на чужую страну нельзя, убивая там людей по национальному признаку, что это просто дикость, это фашизм...
А потому, что несчастного насильника-маньяка изолировали от цивилизации и жратва для его имперского населения подорожала.
Так могут рассуждать только либо ментальные рабы, либо патологические эгоисты, либо нравственные идиоты. Иными словами — типичные люди с имперским мышлением.
Почему-то такие элементарные этические вещи все еще нуждаются в разъяснениях.
Telegram-канал КолоколXXI