Выбор есть всегда 2 Telegram-канал Колокол XXI

19.09.2022, 9:13

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Русский солдат не является жертвой этой войны.

Русский солдат пришел в Украину и убивает там людей. Пытает, грабит, насилует, разоряет, сжигает, взрывает, расстреливает, режет, давит, похищает, разрушает. По приказу и без приказа. С удовольствием и с большим удовольствием.

Жалеть русского (русский отвечает на вопрос «какой», поэтому это может быть и бурят, и ингуш, и кто угодно) солдата — это снимать с него ответственность, ставить на одну планку жертву и палача, размывать границы добра и зла, переворачивать с ног на голову фундаментальные представления Человечества о морали.

Спросите украинца, к которому в дом пришел русский солдат. Жалеет ли он своего мучителя?

Спросите сотни тысяч осиротевших семей в Украине. Кто остался без мужа, кто без брата, кто без дочери или сына, у кого-то погибли родители. А некоторые семьи навсегда прервали свой род, потому что русский солдат убил их всех.

Кому некоторые предлагают сочувствовать? Тому, кто на танке давит человека, просто потому, что он может и хочет? Или тому, кто даже не видя своих целей, нажимает хладнокровно кнопку запуска очередной смертоносной ракеты? Или тому, кто сидит у себя в Саратове или Владивостоке и радуется кровавой работе первых двух? Или тому, живущему в России, который существует (зачем-то) и не замечает, как его страна ежечасно, ежеминутно убивает людей на чужой земле?

Выбор есть всегда.

Ты можешь лишиться работы, но не стать убийцей.

Ты можешь сесть в тюрьму, но не стать убийцей.

Ты можешь стать презираемым своими соплеменниками дезертиром, но не стать убийцей.

Ты можешь ни сделать ни одного выстрела, поднять руки вверх и пойти сдаваться, но не стать убийцей.

Да, а еще ты даже можешь быть убитым своими же за отказ становиться убийцей.

А кто сказал, что не убивать в стране торжествующего насилия, не людоедствовать в стране людоедов — это легкий куш? Это роскошь.

Чтобы не быть таким, как все, человек всегда платил высокую цену.

Дорого? Тогда тебя не жалко. Удобряй украинский чернозем.

Тоже самое и с осуждением войны через призму ухудшающейся жизни россиян.

Сама формулировка. Воевать плохо, потому что НЕ ВЫГОДНО.

Это вообще что надо иметь в голове, кем быть, чтобы выступать против войны, потому что из-за нее люди, которые сами же ее и затеяли, молчаливо или гласно одобрили, стали жить хуже? Не потому война плоха, что несет горе, хаос и смерть. Не потому война ужасна, что аморальна, грязна и расчеловечивает. Не потому нападать на чужую страну нельзя, убивая там людей по национальному признаку, что это просто дикость, это фашизм...

А потому, что несчастного насильника-маньяка изолировали от цивилизации и жратва для его имперского населения подорожала.

Так могут рассуждать только либо ментальные рабы, либо патологические эгоисты, либо нравственные идиоты. Иными словами — типичные люди с имперским мышлением.

Почему-то такие элементарные этические вещи все еще нуждаются в разъяснениях.

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