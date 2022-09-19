В Солигорске бабушка издевалась над маленьким внуком 19.09.2022, 9:25

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Это попало на камеры видеонаблюдения.

Утром 16 сентября пенсионерка вышла с ребенком гулять на улицу. Во дворе дома камеры наружного видеонаблюдения записали момент, когда женщина, пытаясь положить ребенка в коляску, промахивается, малыш падает на асфальт, женщина грубо поднимает его, несколько раз ударяет и кидает в коляску.

Милиция установила личность пенсионерки. Оказалось, что это бабушка малыша.

32-летняя мама малыша легла в больницу со старшим ребенком. Младший остался под присмотром 64-летней бабушки.

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