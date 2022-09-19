Российские самолеты пытались прикрывать отступление войск на Харьковщине, однако понесли потери 19.09.2022, 9:30

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Пилоты часто были плохо осведомлены о ситуации на наземном фронте.

Россия, вероятно, потеряла по меньшей мере четыре боевых самолета в Украине за последние 10 дней. Причиной того, что российские воздушные силы пытались прикрывать наземные силы во время украинского контрнаступления, считают аналитики Министерства обороны Великобритании.

«Вероятно, российские ВВС пошли на больший риск, когда они пытаются оказать непосредственную воздушную поддержку российским наземным силам под давлением украинского наступления», - говорится в сводке британской разведки.

В то же время, осведомленность российских пилотов с ситуацией на поле боя часто была плохой. В частности, существует реальная вероятность того, что некоторые самолеты заблудились над украинской территорией и попали в плотные зоны противовоздушной обороны, поскольку линии фронта быстро продвигались.

«Длительное отсутствие у России преимущества в воздухе остается одним из важнейших факторов, подкрепляющих хрупкость ее операционной структуры в Украине», - отмечают в Минобороны Британии.

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