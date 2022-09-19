Белорусы столкнулись с дефицитом новых авто 2 19.09.2022, 10:13

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Как сейчас выглядят дилерские стоянки новых машин.

Если посмотреть сайты официальных дилеров, то на первый взгляд за последнее время ничего не поменялось: список моделей, прайсы – все на месте. Разве что цены существенно выросли. Но купить можно далеко не все, что вам заблагорассудится, – каких-то моделей давно нет в наличии, какие-то вот-вот закончатся. Отражением происходящего являются стоянки дилеров: на одних можно увидеть лишь несколько автомобилей, другие и вовсе опустели, а третьи, как ни парадоксально, забиты до отказа.

Освободили территорию

Abw.by решил посмотреть своими глазами, что происходит на стоянках официальных дилеров, и отправился в круг почета по кольцевой, ведь многие салоны и стоянки расположены вдоль МКАД или на небольшом удалении от нее.

Начнем со стоянки на улице Свислочской, которую раньше для своих нужд арендовал дилер Renault и Lada. Еще год назад территория за забором была плотно забита новыми машинами, а рядом регулярно стояли автовозы. Вряд ли ошибемся, если скажем, что это была самая большая дилерская стоянка.

Сегодня за ограждением из сетки пустота. В дальней части пара грузовиков и скучающий охранник в будке. По его словам, все машины дилер забрал на свои площади.

Поедем и посмотрим, что там происходит. Напротив входа в салон Renault ряд отлично выглядящих Kaptur, но это автомобили с пробегом. По другую сторону проезда стоят подержанные Arkana. Ну и в конце парковки несколько новых грузовиков Master.

Возле салона Lada на Машиностроителей насчитали около трех десятков новых машин.

Еще большее их можно увидеть на заднем дворе. В общем, пока автомобилей здесь хватает.

А вот дилерская стоянка около салона Lada на Серова давно пала жертвой строительства метро и изменения трассы улицы Серова. Если новые машины здесь и есть, то они, скорее всего, находятся на заднем дворе, свободный доступ к которому закрыт.

На территории дилера Volkswagen в Сухарево за забором обнаружился небольшой ряд Volkswagen Taos.

Новые машины около соседнего салона Kia последнее время стояли прямо на гостевой парковке. В день визита из «свежака» там удалось увидеть только два новых Sorento.

Перемещаемся в Каменную Горку, где в одном здании находятся салоны Lada, Kia и Nissan. В дальнем углу стоянки расположилось меньше десятка шасси Renault Master.

Продукция Nissan на улице представлена исключительно подержанными кроссоверами. Изобилия новых Lada и Renault здесь обнаружить не удалось.

Отправляемся на авторынок «Ждановичи», где раньше располагался салон Hyundai, а затем ему на смену пришел дилерский центр Geely.

Во времена Hyundai новые автомобили хранились за этим забором. Сегодня забор выполняет исключительно декоративную функцию. Хотя декор из него так себе.

Есть ли на территории стоянки новые машины? Есть, целых четыре, все Tugella. Две стоят под навесом у входа в салон, две – в сторонке.

Кадры из прошлого

Новые автомобили Hyundai вместе с автосалоном переехали в Цну. И увиденное на стоянке приятно порадовало.

За забором порядка 40 автомобилей. Преимущественно это Tucson, ряды которых разбавлены вкраплениями Santa Fe и Creta. Удалось заметить даже одну Sonata.

Около автосалона Ford в Боровой удалось насчитать девять новых фургонов Transit. Три из них стоят у входа.

Еще шесть располагаются на парковке в сторонке.

В Уручье прямо у дверей дилера Volkswagen стоят три Touareg в пленке. Других новых автомобилей VW обнаружить не удалось.

Чуть интереснее картина за забором салона Kia, где мы увидели небольшой ряд Sorento.

Ну а рядом несколько Seltos.

Основной площадкой хранения новых Kia много лет являлся паркинг около торгового центра «Корона» в Уручье, рядом с которым часто можно было заметить автовозы. Сегодня на паркинге только машины посетителей торгового центра и, возможно, жителей близлежащих районов.

Наконец, стоянка дилера Haval и Chery на Ваупшасова. Она небольшая, но забита полностью. Мы насчитали 35 автомобилей Haval разных моделей.

Bердикт

Дефицит новых авто очевиден. Дилер Renault и Lada освободил стоянку, которую раньше занимали новые машины этих марок, перевезя их на свою территорию. И если там мы увидели достаточно большое количество Lada, то новых Renault не заметили вовсе.

Из паркинга ТЦ «Корона» в Уручье уехали Kia, раньше стоявшие там в больших количествах. А около салонов марки можно увидеть лишь немного Sorento да несколько Seltos.

На первый взгляд неплохо обстоят дела с наличием Hyundai – автомобилей на стоянке дилера много. Но большинство из них – откровенно недешевые Tucson стоимостью от 101.900 рублей. Creta совсем мало, Accent и вовсе нет.

Немало автомобилей и на стоянке дилера Haval. Цены на эти машины низкими никак не назовешь, но сегодня ситуация складывается так, что Jolion едва ли не единственный компактный кроссовер, который можно прийти и купить здесь и сейчас. Хотя на стоянке дилера Hyundai есть еще несколько Creta.

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