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Ученые назвали лучший фрукт для здоровья офисных работников

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  • 19.09.2022, 10:39
  • 2,144
Ученые назвали лучший фрукт для здоровья офисных работников

Этот фрукт поможет повысить работоспособность и общее самочувствие.

Если вы работаете в офисе, то груши – это ваш продукт. Как показывают исследования ученых, ежедневное употребление груш – это отличная профилактика профессиональных офисных заболеваний.

Так, проходит раздражительность, нервные расстройства, бессонница, депрессии, хроническая усталость.

Кроме того, груша – это прекрасный натуральный детоксикатор пищеварительной системы, поскольку этот фрукт содержит очень много витаминов и пищевых волокон – клетчатки. Груша очищает организм, улучшает состояние кожи, помогает восстановить силы, делает волосы блестящими.

Также груши успокоят расшатанные на работе нервы и повысят работоспособность и общее самочувствие.

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