В Новополоцке на заводе «Полимир» произошло ЧП
- 19.09.2022, 10:48
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Внештатная ситуация зафиксирована в №102 цехе завода.
В Новополоцке на заводе «Полимир» ОАО «Нафтана» сработали системы защиты оборудования. О внештатной ситуации после 22.00 вечера 18 сентября сообщил телеграм-канал «Вестник Нафтана».
По информации пресс-службы предприятия, внештатная ситуация зафиксирована в №102 цехе завода «Полимир» в Новополоцке. По словам пресс-службы, из-за происшествия на предприятии никто не пострадал.
Предприятие продолжило работу.
Из публикации официальных источников непонятно, что произошло на предприятии. Стоит отметить, что власти не раз обманывали о ЧП на производственных объектах.