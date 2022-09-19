закрыть
19 сентября 2022, понедельник, 11:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Новополоцке на заводе «Полимир» произошло ЧП

  • 19.09.2022, 10:48
  • 1,820
В Новополоцке на заводе «Полимир» произошло ЧП

Внештатная ситуация зафиксирована в №102 цехе завода.

В Новополоцке на заводе «Полимир» ОАО «Нафтана» сработали системы защиты оборудования. О внештатной ситуации после 22.00 вечера 18 сентября сообщил телеграм-канал «Вестник Нафтана».

По информации пресс-службы предприятия, внештатная ситуация зафиксирована в №102 цехе завода «Полимир» в Новополоцке. По словам пресс-службы, из-за происшествия на предприятии никто не пострадал.

Предприятие продолжило работу.

Из публикации официальных источников непонятно, что произошло на предприятии. Стоит отметить, что власти не раз обманывали о ЧП на производственных объектах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Удалить опухоль
Удалить опухоль Андрей Санников
Лукашенко ответит за последствия санкций на МТЗ
Лукашенко ответит за последствия санкций на МТЗ Артем Черников
Пять полковников – рубль
Пять полковников – рубль Ирина Халип
Новый вассал Китая
Новый вассал Китая Леонид Невзлин