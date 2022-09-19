В Новополоцке на заводе «Полимир» произошло ЧП 19.09.2022, 10:48

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Внештатная ситуация зафиксирована в №102 цехе завода.

В Новополоцке на заводе «Полимир» ОАО «Нафтана» сработали системы защиты оборудования. О внештатной ситуации после 22.00 вечера 18 сентября сообщил телеграм-канал «Вестник Нафтана».

По информации пресс-службы предприятия, внештатная ситуация зафиксирована в №102 цехе завода «Полимир» в Новополоцке. По словам пресс-службы, из-за происшествия на предприятии никто не пострадал.

Предприятие продолжило работу.

Из публикации официальных источников непонятно, что произошло на предприятии. Стоит отметить, что власти не раз обманывали о ЧП на производственных объектах.

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