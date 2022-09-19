Украинская разведка: Командование оккупантов расширяет деятельность «заградительных отрядов»3
- 19.09.2022, 11:03
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Российские солдаты все чаще бегут с поля боя.
Украинские защитники отбили атаку оккупантов под Бахмутом, после этого подразделения «ЛНР» бежали с поля боя, оставив позиции.
Командование оккупационных войск расширяет деятельность «заградительных отрядов» и запрещает солдатам отступать под страхом смерти.
Об этом Главное управление разведки Минобороны сообщает в своем Telegram-канале.
Как отмечается, войска РФ попытались провести «контратаку» на позиции украинских защитников, дислоцирующихся в Бахмутском районе. Для этого был нанесен удар силами расчетов ствольной и реактивной артиллерии 4 ОМСБР 2-го армейского корпуса ВС РФ («ЛНР»). Впрочем, после ответа и выдвижения вперед украинских Сил обороны, начался самовольный уход подразделений оккупантов с огневых позиций.
«Чтобы остановить побег, командиры подразделений были вынуждены в очередной раз напомнить подчиненным о запрете самовольно покидать позиции, а также о возможном открытии по ним огня со стороны тыловых «заградительных отрядов», - информирует ГУР.
При этом, говорится в сообщении, командиры ссылаются на приказ командующего №222.
«Очевидно, по аналогии с печально известным сталинским приказом №227 от 28 июня 1942 года, согласно которому советским военнослужащим стреляли в спину, закрывая возможность для отступления», - отметили в разведке.