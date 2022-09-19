Стало известно, сколько белорусам придется платить за выезд из страны

Стало известно, сколько белорусам придется платить за выезд из страны9
- 19.09.2022, 11:15
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«Правительство» установило прайс.
Лукашенко 16 августа подписал указ об отмене платного бронирования времени пересечения границы. В соответствии с документом все водители будут платить за регистрацию в электронной системе и проходить границу в порядке живой очереди. Спустя месяц в «правительстве» определили, сколько именно будут платить водители, это предусмотрено постановлением, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале, пишет zerkalo.io.
Размер платы за регистрацию в системе электронной очереди транспортных средств для въезда в автодорожные пункты пропуска через государственную границу составит:
- для грузовых автомобилей и автобусов — 1 базовая величина (32 рубля)
- для легковых автомобилей, мотоциклов, мопедов — 0,3 базовой величины (9,6 рубля).
Плата взимается за каждое транспортное средство независимо от числа человек в нем. Полученные деньги будут поступать в «Белтаможсервис».