Ай да Алла! 18 Алексей Рощин

19.09.2022, 11:29

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АЛЕКСЕЙ РОЩИН

ФОТО: РБК

Коротко, емко и смело!

Алла Пугачева гордо плюнула в харю всей российской государственной машине - потребовав от Минюста присвоить и ей, вслед за ее мужем Максимом Галкиным, статус иноагента. Напрягаться с поиском адреса Минюста не стала - просто разместила в своем (заблокированном на территории РФ) аккаунте в запрещенной сети Инстаграм послание всей правящей в России шобле. И правильно - оно тут же разлетелось по всем соцсетям и СМИ в десятках тысяч копий. Полный текст:

«Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан».

Коротко, емко и смело! Каюсь, я не ожидал такого решительного шага от Аллы Борисовны. Ее ход - это в первую очередь самая настоящая дискредитация самого звания «иноагент»: ведь этот статус, по задумке, должен пугать и заставлять трепетать, особенно как раз публичных личностей, целиком зависимых от наличия у них возможностей как-то выступать перед публикой; ан нет! Пугачева показывает, что ее не просто не пугает такой статус - нет, она его хочет.

Ну и также лишь чуть-чуть завуалированная отсылка к «прекращению гибели ребят за иллюзорные цели» - это уже просто пощечина и государству, которое эту гибель организовало, и всей «патриотической общественности». Алла Борисовна рискует, рискует осознанно - ведь в стране у власти настоящие отморозки, а никакой «охранной грамоты» у Пугачевой нет, наоборот - она это пишет не из безопасной заграницы, а наоборот, вернувшись. В чем-то ее выпад получается сродни уже легендарному «возвращению Навального». По сути, великая певица на старости лет предлагает себя в жертву Молоху, смело смеясь ему в лицо.

Сейчас поднимется жуткий шакалий вой от Z-патриотов, перемежаемый блеянием разных «премудрых пескарей» в духе «зачем она так» и «все равно бесполезно»; но такие одиночки, рискуя, спасают честь нации. Потом, когда все нынешние скоты, перемазанные с ног до головы в крови и дерьме, начнут на развалинах понемногу возвращаться в разум, и еще потом, когда начнется восстановление сквозь приступы безумного стыда за себя - все ухватятся за старую певицу, повторившую поступок Навального, и станут говорить самим себе - «Но нет, мы ж не все были такие! Ведь были и те среди нас, кто не боялся! Ведь мы не такие твари, как можно сейчас подумать: вот же - была Пугачева…»

Пугачева тащит эту нелепую страну на себе всю жизнь, придавая ей хоть какое-то живое, человеческое измерение. Страна уменьшается - Пугачева растет.

Народная Советского Союза

Многие заявляют, что их в обращении Пугачевой «покоробило», что она там написала про «гибель наших ребят» - так, как будто ее волнует только гибель россиян, а гибель десятков, если не сотен тысяч украинцев, в основном мирных жителей, ее как бы не заботит ни капли. Да, на первый взгляд это напоминает уже давний, но непреходящий позор российского общества в связи с афганской авантюрой - когда 30 лет не прекращается стон, вой и плач по поводу официально погибших там 14 тысяч «ограниченного воинского контингента» - но о том, что за то же время советской оккупации Афганистана там погибло от 1 до 2 миллионов местных жителей, никто вообще никогда не упоминает, не говоря уж про какие-то сожаления; «убили и убили, кто их считает». Никому даже не приходит в голову, что в гибели этих 2 миллионов наверняка есть, и существенная, наша вина как оккупантов.

Однако обвинять в том же грехе Аллу в связи с ее словами про «наших ребят» мне кажется некорректным. В конце концов, Алла Пугачева по праву носит звание «народной артистки СССР». Почему бы не предположить, что говоря про «наших ребят», она имеет в виду также и украинцев? Звание, в конце концов, обязывает.

Как писал некогда великий Макс (!) Волошин:

...И не смолкает грохот битв

По всем просторам южной степи

Средь золотых великолепий

Конями вытоптанных жнитв.

И там, и здесь между рядами

Звучит один и тот же глас:

— «Кто не за нас — тот против нас!

Нет безразличных: правда с нами!»

А я стою один меж них

В ревущем пламени и дыме

И всеми силами своими

Молюсь за тех и за других.

Алексей Рощин, Telegram

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