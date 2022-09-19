Ученые нашли неизвестные науке иероглифы в древней столице Хеттов 1 19.09.2022, 11:31

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Знаки были начертаны около 3500 лет назад.

Археологам посчастливилось сделать редкое открытие в давно заброшенной столице Хеттского царства (на территории современной Турции) – Хаттусе. Исследуя каменный туннель, они обнаружили 249 ранее неизвестных иероглифов, сообщает Arkeonews (перевод — lenta.ua).

Руины Хаттусы, которая внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, датируются примерно 2000 годом до нашей эры. Раскопки в ней начались еще в 1907 году и продолжаются до сих пор.

Группа под руководством Немецкого археологического института проводила исследование в туннеле Еркапи. В переводе его название означает «ворота в земле».

Туннель расположен внутри искусственной насыпи в самой южной точке городских стен. Его сложили из нескольких тысяч камней. Внутренняя часть туннеля хорошо сохранилась до наших дней, поскольку защищена от колебаний температуры, а также воздействия дождя, ветров и света.

Знаки, обнаруженные учеными на стене, были начертаны около 3500 лет назад, но до сих пор хорошо различимы. Специалисты не смогли установить их точные значения. Предположительно они обозначают имена богов.

Археологи отметили, что иероглифы могут указать на истинное предназначение туннеля. Они полагают, что он служил не обычным оборонительным сооружением, а был связан с храмами в северной части города.

Интересно, что большая часть хеттских текстов дошла до нас в виде клинописи. Новые данные показывают, что они использовали также уникальную анатолийскую письменность.

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