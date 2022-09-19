Как белорусам отличить мошенника от сотрудника банка 6 19.09.2022, 11:44

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Рекомендации, которые помогут сохранить деньги.

Беларусь наводнили мошенники, которые уводят с карт клиентов банков самые разные суммы — от 10 рублей до сотен тысяч долларов. Советы самих банков обычно сводятся к расплывчатому «будьте осторожны и не передавайте свои данные другим». Но каким образом, если при оплате в интернете у вас постоянно просят коды и пароли? «Онлайнер» вместе с директором компании электронных платежей Assist Belarus Вячеславом Сениным объясняем простым языком: как понять, где можно вводить свои данные, а где — нет, почему отдельная карта для интернет-платежей — совсем не гарантия сохранности ваших денег и как сделать так, чтобы ваши сбережения наверняка никому не достались.

Правило №1. Выбирайте надежные сайты и проверяйте адрес по буквам

Создание сайта-двойника — это один из самых частых способов мошенничества. Если на таком сайте ввести данные своей карты, например CVV-код, то они попадут в базу данных киберпреступников. Чтобы точно знать, что сайт настоящий, необходимо обязательно проверить полностью имя сайта в адресной строке, убедиться, что там нет лишних букв или символов. Если это сайт-двойник, то там, скорее всего, будет что-то лишнее или, наоборот, не будет хватать какой-то буквы или символа.

Можно также попробовать набрать адрес сайта вручную и сохранять в своих закладках браузера. Также у безопасного сайта адрес начинается с символов https://. И как правило, в конце адресной строки есть значок замочка, он означает, что сайт защищен. Если сайт не знакомый, то обязательно нужно почитать отзывы в интернете. Но и отзывы не дадут гарантии, часто мошенники пишут их самостоятельно.

— Крупные онлайн-площадки очень часто используют платежную страницу с индивидуальным и брендированным дизайном. Мы как провайдер также всегда предлагаем клиентам использовать этот механизм не только для красоты, но и как дополнительный способ защиты. Для онлайн-ретейлера это способ индивидуализации. А для пользователя это сигнал, что с помощью цветового решения платежной страницы онлайн-магазина продавец заботиться о защите безналичных расчетов своих клиентов. Конечно же, в этом случае тоже нужно быть внимательным и не отменять все пункты вышесказанного. Но чаще всего мошенники не тратят силы на индивидуальный дизайн страницы онлайн-сайта, они сделаны максимально просто, — говорит Вячеслав Сенин.

Правило №2. Никому и никогда не сообщайте свои ПИН- и CVV-коды

Все еще актуально и важно никому не сообщать свои пароли, ПИН-коды и секретные слова. Даже если этот человек представился сотрудником банка, который что-то предлагает урегулировать с вашей карточкой. Практика такова, что представители банка не станут вам звонить, даже если с вашей карты только что сняли миллион долларов.

Самая важная информация при расчетах в интернете — это CVC/CVV-код, три секретные цифры на оборотной стороне карточки. Если у вас спрашивают эти цифры — будьте уверены, что перед вами мошенник. Но если вас гложут сомнения, просто спросите Ф. И. О. звонящего и положите трубку, после чего уточните в своем банке, кто это (скорее всего, там о нем ничего не слышали).

Также будьте осторожны с вводом данных карты, если переходите по присланной вам ссылке. Часто мошенники подделывают платежную страницу, где нужно ввести эти данные. Если на страницу оплаты вас перенаправил непроверенный магазин или банк, не рискуйте и не переходите. И тем более не устанавливайте специальных приложений, чтобы мошенники не получили удаленный доступ к вашим деньгам.

То же самое — если просят данные карты, чтобы что-то купить у вас. Безопасно сообщить в таком случае номер карты, ваши имя и фамилию, а также срок действия, этого достаточно для совершения перевода.

Правило №3. Подключите СМС-оповещение и установите антивирус

Многие банки предлагают установить платное СМС-оповещение для приходно-расходных операций по карточкам клиентов. Не стоит их отключать из экономии, однажды это может сыграть злую шутку.

Не забывайте и про антивирусные программы для защиты на компьютере, планшете или телефоне. Антивирус защитит вас от вредоносных программ и сайтов, с помощью которых мошенники крадут деньги. В интернете можно найти бесплатные версии антивирусных программ с ограниченным функционалом. Главное — скачивать их из официальных магазинов приложений или на сайтах разработчика.

Правило №4. Заведите отдельную карточку для расчетов в интернете

Используйте для расчетов в интернете отдельную карту и только перед покупкой переводите самостоятельно туда средства, после покупки ваша карта должна быть пустой. Что важно: ваша карта для интернет-платежей должна быть единственной привязанной к счету, иначе, получив доступ к ней, мошенники смогут опустошить все карты, привязанные к этому счету.

Если у вас есть несколько карт одного банка, чаще всего их автоматически привязывают к одному вашему счету — так делать не стоит. Проследите за тем, чтобы карта для интернет-платежей была единственной привязанной к счету в банке, все остальные не должны быть привязаны к ней.

И уточните условия использования карты — лучше, если она будет бесплатной.

Правило №5. Не используйте чужие гаджеты для онлайн-шопинга

Используя чужие инструменты в онлайн-расчетах, вы пренебрегаете всеми приведенными выше правилами. А используя свои собственные гаджеты для онлайн-шопинга, не забывайте еще и про установку пароля на вход. Ведь вы можете потерять телефон, а в ваших закладках будут храниться ваши платежные данные.

Правило №6. Установите дневные лимиты на совершение операций

С помощью простых настроек в интернет-банкинге вы можете установить максимальную сумму, которую возможно снять с вашей карты за сутки. Как правило, поменять лимит можно не чаще одного раза в сутки.

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