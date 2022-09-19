Режим стал на еще один шаг ближе к полноценному дефолту 3 19.09.2022, 11:57

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Агентство S&P подтвердило рейтинг Беларуси по валютным кредитам на уровне выборочного дефолта.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило рейтинг Беларуси в иностранной валюте на уровне SD (выборочный дефолт). Об этом говорится в сообщении агентства.

Вместе с подтверждением рейтинга в иностранной валюте на уровне выборочного дефолта долгосрочный кредитный рейтинг в национальной валюте на уровне CCC с негативным прогнозом, а краткосрочный — C. Прогноз по долгосрочному рейтингу в нацвалюте эксперты S&P обозначили как негативный.

Рейтинг по четырем выпускам еврооблигаций, по которым на август были назначены выплаты процентов, понижен с СС до D (дефолт). Это связано с решением Минфина исполнять обязательства в белорусских рублях вместо прописанных в договоре долларов.

«Макроэкономическое и фискальное давление может ослабить способность правительства не допускать просрочки по исполнению обязательств в национальной валюте», — цитирует содержание аналитической записки primepress.by.

Напомним, в конце июня Беларусь перечислила держателям еврооблигаций очередные проценты, но сделала это в белорусских рублях. В Минфине объяснили это техническими трудностями, иностранные банки отказываются переводить средства инвесторам.

На это отреагировали международные рейтинговые агентства: Moody’s заявило о дефолте Беларуси, Fitch предупреждало о возможности дефолта, а позднее понизило долгосрочный рейтинг нашей страны в иностранной валюте. S&P тоже снизило кредитные рейтинги Беларуси и объявило о дефолте по еврооблигациям.

В начале июля стало известно, что международный финансовый конгломерат Citigroup Global Markets Europe AG и Citibank отказался работать с белорусскими еврооблигациями. Тогда же Минфин анонсировал, что будет искать альтернативных платежных агентов.

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