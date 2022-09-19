В освобожденной Балаклее украинцы обнаружили запасной командный пункт россиян

В освобожденной Балаклее украинцы обнаружили запасной командный пункт россиян2
- 19.09.2022, 12:02
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Оккупанты оборудовали командный пункт в одном из домов.
В освобожденном от оккупационных войск городе Балаклея Харьковской области выявлен запасной вражеский командный пункт с немалым арсеналом боеприпасов и техники.
Об этом украинское Государственное бюро расследований сообщает в своем Telegram.
«Во время стабилизационных мероприятий на освобожденных территориях работники ГБР также обнаруживают и интересные находки. В частности, на окраине Балаклеи нашли запасной командный пункт военных РФ», - сказано в сообщении.
Оккупанты оборудовали командный пункт в одном из домов.
«Среди прочего рашисты стянули к пункту целый арсенал боеприпасов. Их спрятали в подвале, который был тщательно замаскирован. Во время отработки объекта изъяты десятки ящиков с боеприпасами, среди которых выстрелы для орудий и танков различных калибров, мины, гранаты, метательные пороховые заряды. Также в подвале был и запас продуктов, которые оккупанты изымали у местных жителей», - информируют в бюро.
Кроме того, ГБР нашло 2 боевые машины пехоты с боекомплектами.
Изъятые боеприпасы и технику ГБР передало подразделениям ВСУ.