В Минске временно открылся H&M 19.09.2022, 12:09

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Новые вещи завозить в магазин не будут.

19 сентября в Беларуси снова открылся H&M. Все три магазина в Минске и Гродно были закрыты больше полугода. Накануне открытия в H&M сообщили, что фэшн-ритейлер полностью уйдет из Беларуси, но пока распродаст остатки. Realt отправился в Galleria Minsk к открытию и посмотрел, что продается в H&M, какие там цены и много ли покупателей.

Еще в начале августа, когда в магазине была вывешена одежда, а на витринах можно было рассмотреть манекены с ценниками, мы предполагали, что магазин вскоре может открыться. Об открытии в августе говорили и в H&M Беларусь, но ближе к этому времени пост об открытии в официальных соцсетях бренда удалили. Сегодня на витринах стоят все те же манекены. Летнее цветочное платье продается за 74 рубля 99 копеек, женский светло-серый джемпер — 49 рублей 99 копеек. Обувь (судя по манекену речь идет о кроссовках) — 80 рублей 99 копеек.

Сегодня перед открытием возле магазина собралось несколько десятков человек. Ровно в 10 часов H&M открылся. На стойках аккуратно развешена одежда. Судя по этикеткам, это не новые коллекции, а то, что осталось после закрытия магазина в марте, вещи произведены в 2021 году.

Что о ценах, явно выделяющих позиций в магазине нет. Женские джинсы можно купить за 59 рублей 99 копеек, кардиган за 49 рублей 99 копеек, столько же стоят и спортивные брюки, топ с надписью продается за 24 рубля 99 копеек. Женские кроссовки — от 80,99 до 99,99.

Есть несколько стоек женской одежды с табличкой sale есть трикотажные платья, толстовки, брюки. Платье продается за 19,99 (раньше стоило 49,99), такая же цена у серых трикотажных брюк, джемпер — 31,99 (первоначальная цена тоже 49,99).

В мужском отделе людей традиционно чуть меньше, но тоже достаточно. Теплую куртку-рубашку в клетку можно купить за 74 рубля 99 копеек, вязаный жилет за 59 рублей 99 копеек, обычную рубашку за 49 рублей 99 копеек.

Через полчаса после открытия магазина в очереди в примерочную стоит уже больше 20 человек.

Новые вещи завозить в H&M не будут. Магазин будет открыт до того момента, пока не распродадут все вещи, сказали продавцы.

Напомним, H&M закрылись в Беларуси вслед за Россией. В июле в H&M Group сообщили, что в Беларуси магазины снова заработают, но без конкретики, когда именно и на какое время. Так, 29 июля на странице бренда в ВК появилось объявление о том, что магазины снова откроются в августе. Однако через несколько дней эту новость по неизвестным причинам удалили. В конце прошлой недели появилась информация, что H&M откроется в Беларуси 19 сентября. Однако вскоре фэшн-ритейлер сообщил, что это открытие для продажи остатков, а после того, как их распродадут, бизнес уйдет из Беларуси.

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