Турецкие медиа распространяют видео со странным поведением Путина

Турецкие медиа распространяют видео со странным поведением Путина8
- 19.09.2022, 12:16
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Эрдогану нравится издеваться над главой Кремля.
Турецкие медиа распространяют видео с прошедшего саммита ШОС, на котором Путин встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
Пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын приветствует одного из участников мероприятия объятием и поцелуем. Вот как на это реагирует Путин.
Белорусский аналитик Александр Фридман в своем Telegram-канале отметил, что Эрдогану просто нравится издеваться над главой Кремля.