Турецкие медиа распространяют видео со странным поведением Путина 8 19.09.2022, 12:16

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Эрдогану нравится издеваться над главой Кремля.

Турецкие медиа распространяют видео с прошедшего саммита ШОС, на котором Путин встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын приветствует одного из участников мероприятия объятием и поцелуем. Вот как на это реагирует Путин.

Белорусский аналитик Александр Фридман в своем Telegram-канале отметил, что Эрдогану просто нравится издеваться над главой Кремля.

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