В Минской частной школе произошло серьезное ЧП

В Минской частной школе произошло серьезное ЧП4
- 19.09.2022, 12:28
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Один ребенок выстрелил в другого из пневматики.
В конце прошлой недели в частной школе «Смарт скул» произошло серьезное происшествие – на перемене один из обучающихся выстрелил в одноклассницу из пневматического пистолета. Информацию подтвердил знакомый с ситуацией источник tochka.by.
Ранение пришлось на область лица, по предварительной информации у девочки поврежден глаз.
Как отреагировали ведомства?
Журналисты обратились в администрацию школы за комментарием, однако оперативного ответа получить не удалось. По указанному на сайте телефону не ответили, другие номера оказались не доступны.
В Министерстве образования отказались комментировать ситуацию, «пока будут вестись следственные действия».
Пытались скрыть?
Как сообщает белорусские телеграм-каналы, учредители «Смарт Скул» пытались скрыть происшествие с пневматическим пистолетом.
- Учредители школы под угрозой увольнения заставили сотрудников школы скрыть этот факт и никому не говорить, что на самом деле произошло, а также заплатили родителям девочки, чтобы они не обращались в милицию, – написано в сообщении.
Частная школа «Смарт Скул» находится в Минске на улице Орловской, 80. Это территория парка Dreamland. В непосредственной близости – Дворец Независимости и здание Верховного суда.