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В Минской частной школе произошло серьезное ЧП

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  • 19.09.2022, 12:28
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В Минской частной школе произошло серьезное ЧП

Один ребенок выстрелил в другого из пневматики.

В конце прошлой недели в частной школе «Смарт скул» произошло серьезное происшествие – на перемене один из обучающихся выстрелил в одноклассницу из пневматического пистолета. Информацию подтвердил знакомый с ситуацией источник tochka.by.

Ранение пришлось на область лица, по предварительной информации у девочки поврежден глаз.

Как отреагировали ведомства?

Журналисты обратились в администрацию школы за комментарием, однако оперативного ответа получить не удалось. По указанному на сайте телефону не ответили, другие номера оказались не доступны.

В Министерстве образования отказались комментировать ситуацию, «пока будут вестись следственные действия».

Пытались скрыть?

Как сообщает белорусские телеграм-каналы, учредители «Смарт Скул» пытались скрыть происшествие с пневматическим пистолетом.

- Учредители школы под угрозой увольнения заставили сотрудников школы скрыть этот факт и никому не говорить, что на самом деле произошло, а также заплатили родителям девочки, чтобы они не обращались в милицию, – написано в сообщении.

Частная школа «Смарт Скул» находится в Минске на улице Орловской, 80. Это территория парка Dreamland. В непосредственной близости – Дворец Независимости и здание Верховного суда.

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