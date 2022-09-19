В США выяснили, как национальные кухни влияют на умственные способности 19.09.2022, 12:33

Пищевые привычки имеют действительно большое значение.

Ученые из бостонской больницы Mass General Brigham проанализировали культуру питания нескольких малых национальностей в США. Они выяснили, что ряд пищевых привычек ухудшает когнитивные функции организма, пишет «Новое время».

Изучения влияния пищевых привычек на функции организма человека ведутся давно. Недавнее исследование ученых из Бостона стало вторым посвященным анализу национальных кухонь.

В первом исследователи сосредоточились на культуре питания пуэрториканцев. Они применили метод метаболомного профилирования и обнаружили сразу несколько опасных метаболитов в крови испытуемых. Четыре из шести веществ были производными сахаров. Вместе с ними специалисты нашли бета-криптоксантин, который улучшает когнитивные способности.

В этом исследовании метаболит коррелировал с потреблением фруктов, однако позже выяснилось, что они — далеко не единственный и не главный источник.

Ученые решили провести еще одно исследование, включив в него 2222 латиноамериканца, 1365 европейцев и 478 афроамериканцев. Их задачей было найти связь между культурой питания, свойственной представителям определенных национальностей, и выяснить ее влияние на их когнитивные функции.

Большинство исследованных метаболитов не продемонстрировало четкой связи между умственными способностями и пищевыми привычками. Однако у тех, кто придерживался средиземноморской диеты или аналогов, был найден бета-криптоксантин.

Также выяснилось, что в отличие от блюд с большим количеством сахара, потребление блюд с рыбой, растительными жирами и овощами приводит к снижению опасных метаболитов, которые ухудшают когнитивную функцию.

Эти два вывода были справедливы для всех рас и этнических групп.

Отдельно в исследовании упоминается, что авторы не ставили целью выяснить расовые или национальные особенности умственных способностей. Они выясняли влияние пищевых привычек и сумели доказать, что последние имеют действительно большое значение.

«Хотя причинный эффект, наблюдаемый в нашем исследовании, может показаться слабым, повторные исследования показали, что средиземноморская диета связана с лучшими результатами для здоровья, включая когнитивное здоровье, — пишут авторы. — Наше исследование еще раз подтверждает важность здорового питания для защиты когнитивных функций, независимо от расы и этнической принадлежности».

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