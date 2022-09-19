Эксперт объяснил важность нанесения ударов ВСУ по военным объектам на территории РФ 8 19.09.2022, 12:55

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Это остановит обстрелы украинской территории.

Отбрасывание оккупантов за пределы украинско-российской границы не приведет к тому, что россияне перестанут обстреливать со своей территории города Украины.

Об этом рассказал военный эксперт Сергей Грабский в эфире телеканала Freedom, пишет unian.net.

«Мы должны понимать, что нанесение ударов по военной инфраструктуре, которая не располагается на терртиории Украины, именно для защиты нашего гражданского населения, является абсолютно законными действиями, не является нарушением международного военного права. Противник должен понимать, что граница - это условная линия на земле, а нанесение ударов по объектам, уничтожение которых способно ликвидировать угрозу жизни и здоровья наших граждан, являются абсолютно законными целями», - сказал Грабский.

По его словам, речь идет о точечных ударах по базам и позициям российских войск, с которых ведется обстрел украинской территории, не только в Белгороде, но и в других местах, где они будут обнаружены.

«Наши союзники об этом говорят открыто. Подтверждением моих слов является передача артиллерийских боеприпасов Excalibur калибром 155 мм, которые могут наносить удары на расстоянии до 60 км, и которые предназначены для высокоточного уничтожения отдельных объектов, тех же систем C-300, и для нас не важно, где они находятся», - сказал Грабский.

Он также отметил, что Украина уже наносила удары по оккупированному Крыму, который Кремль считает своей территорией.

«Мы уже наносили удары по Крыму. И что? И ничего, противник это проглотил. И такая же ситуация будет наблюдаться на других направлениях. Одно дело - угрожать, а другое - что-то делать. Они с упорством маньяка продолжат утверждать, что проводят «спецоперацию» и борются не с Украиной, а с НАТО и коллективным Западом», - добавил Грабский.

Он также отметил, что Украина, имея достаточно средств поражений, может обеспечить буферную зону на расстоянии 300 км от своей границы. Однако в ближайшей перспективе средств поражения объектов в районе Каспийского моря, откуда наносятся ракетные удары с авиации, у Украины не будет.

«Что касается Каспия, мы туда не можем дотянуться, но эффективность использования этих объектов достаточно ограничена. Пуск такой ракеты засекается, наши системы ПВО научились более менее эффективно с этим работать. И уровень эффективности нашей ПВО вырос в разы», - сказал эксперт.

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