Сколько стоят дрова и торф в регионах этой осенью? 1 19.09.2022, 13:01

2,594

Цены на топливо выросли.

По сравнению с прошлым годом, цена на торф не увеличилась примерно на 5%, а вот дрова подорожали в среднем на 5-8%.

Заявки по обеспечению топливом населения выполняются в течение трёх недель. Ажиотажа ещё не было. В этом году люди делали заказы равномерно на протяжении всего года. Об этом рассказали «Кур’еру» в Слуцком филиале «Миноблтопливо».

Сколько стоят дрова, брёвна и торф (без доставки) для домов с печным отоплением:

торфобрикет — 29,99 рубля за 1 тонну;

колотые дрова (25 см) — 34,21 рубля за 1 м³;

колотые дрова (33 см) — 33,31 рубля за 1 м³;

долготьё (брёвна) — 10,61 рубля за 1 м³;

дрова в колодках (25 см) — 24,81 рубля за 1 м³;

дрова в колодках (33 см) — 23,91 рубля за 1 м³.

Если в доме есть газовое отопления, то стоимость топлива выше:

торфобрикет — 160 рублей за 1 тонну;

колотые дрова (25 см) — 77 рублей за 1 м³.

Нормы отпуска топлива по фиксированной цене:

торфобрикет — 3 т, или дрова — 4,9 м³;

дополнительно к торфобрикету можно приобрести 1,2 м³ дров для растопки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».