Зеленский обсудил с силовиками план дальнейшего освобождения Украины 1 19.09.2022, 13:09

2,110

Владимир Зеленский

Участники заседания Ставки заслушали доклады командующих войск оперативных направлений.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 19 сентября, обсудил с силовиками и военными план дальнейшей деоккупации Украины и подготовку армии к зиме.

Глава украинского государства провел очередное заседание ставки Верховного главнокомандующего, в котором приняли участие представители силовых, правоохранительных, оборонных структур, профильных министерств и ведомств и Офиса президента, сообщает пресс-служба президента Украины.

Участники заседания заслушали доклады командующих войск оперативных направлений по ситуации на передовой и подробно рассмотрели план действий сил обороны по дальнейшей деоккупации украинских территорий.

Кроме того, были рассмотрены вопросы обеспечения безопасности на государственной границе Украины.

«Под особым контролем ставки Верховного главнокомандующего остается вопрос материально-технического обеспечения украинской армии, в частности поставки необходимого вооружения и боеприпасов. Отдельно участники остановились на подготовке сил обороны к зимнему периоду. В этом контексте был рассмотрен вопрос обеспечения военнослужащих комплектами зимней формы, обувью, средствами обогрева», - добавили в Офисе президента Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».