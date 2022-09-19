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Готовятся ли белорусские чиновники к смерти Лукашенко?

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  • 19.09.2022, 13:19
  • 8,614
Готовятся ли белорусские чиновники к смерти Лукашенко?
фото: ТАСС

На какие-то государственные похороны диктатору рассчитывать не стоит.

Ни протокола похорон, ни другого документа, в котором был бы описан порядок подобных траурных мероприятий, просто не существует, заявил в комментарии «Медиазоне» экс-сотрудник МИД Павел Слюнькин.

«Если вдруг нынешний товарищ двинет коньки, то похороны и их организация, в том числе, протокольная, будут результатом коллективного труда АП, МИДа и Минобороны», — считает он.

Отметим, что на какие-то государственные похороны Лукашенко рассчитывать не стоит. Могилам национал-предателей зачастую просто не находится места на родине.

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