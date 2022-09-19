Лукашенко запустил цепную реакцию дипломатических скандалов

Лукашенко запустил цепную реакцию дипломатических скандалов17
- 19.09.2022, 13:22
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На этот раз протестует Молдова.
В МИД Молдовы вызвали посла Беларуси из-за заявлений Лукашенко.
Представитель молдавского министерства Даниэль Водэ отметил, что послу будет представлена принципиальная позиция о том, что «граждане Республики Молдова решительно осуждают войну России против Украины».
Министерство выразило сожаление «по поводу роли Беларуси в содействии российской военной агрессии против Украины и по поводу неоднократного продвижения в публичном пространстве сообщений, направленных на создание дезинформации и фейков».
Накануне Лукашенко заявил, что США «подталкивают» Европу к военному противостоянию с РФ на территории Украины.
По его словам, единственным бенефициаром военного конфликта на территории Украины является Америка. «Сегодня Украина, завтра будет Молдова или страны Балтии, Польша или Румыния. Штаты раздувают войну в Косово, пытаясь давить на Сербию, подбрасывают уголь в тлеющие противоречия в Карабахе, мутят воду в Сирии. Об Украине я уже сказал. Не все просто в Афганистане и соседних государствах».
Ранее белорусского посла вызвали на ковер в МИД Румынии.