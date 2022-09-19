Компания самого богатого украинца уходит из Беларуси 19.09.2022, 13:31

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Ринат Ахметов

Фото: ФК «Шахтар»

Нашу страну покидает один из крупнейших поставщиков металлопродукции.

Издание office life сообщает, что из Беларуси уходит компания «Метинвест Дистрибуция» входящая в «Метинвест Холдинг» украинского олигарха, самого богатого человека в Украине Рината Ахметова.

По словам директора холдинга Юрия Рыженкова, решения о ликвидации компаний «Метинвест Дистрибуция» (в Беларуси) и «Метинвест Евразия» (в России) были приняты еще 24 февраля. Часть сотрудников уволена, часть — ушла сама, остались операционные команды, которые получили инструкции по ликвидации дочек.

Компания «Метинвест Дистрибуция» была создана в конце 2013 года для поставок в Беларусь металлопроката с украинских заводов, «Азовстали», ММК им.Ильича и др. В 2014 году она открыла на ст. Колядичи склад металлопроката мощностью хранения в 4 000 тонн. По оценкам, компания входила в тройку крупнейших поставщиков металлопродукции на белорусский рынок.

На сегодняшний день «Метинвест Дистрибуция» и «Метинвест Евразия» еще значатся в регистрах как действующие компании.

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