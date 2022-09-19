Эксперт: Есть направления перспективнее, чем Херсон 1 19.09.2022, 13:35

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У российских захватчиков сейчас нет сил, чтобы вести активное наступление.

Российские оккупанты после поражения на Харьковщине, откуда их практически полностью выгнали ВСУ во время контрнаступления, переходят к оборонительной операции. У них нет сил, чтобы вести активные наступательные действия.

Но чтобы создавать иллюзию хоть каких-то успехов на фронте, захватчики будут атаковать маленькие деревни и выдавать их захват за очень большие победы. Об этом рассказал экс-советник министра внутренних дел и Офиса президента Украины, кандидат политических наук и аналитик Виктор Андрусив в интервью «Главреду».

- Для проведения масштабной наступательной операции у них сегодня нет никаких возможностей и сил. В России что-то там пытаются готовить, но это не имеет значения, потому что там уже очевидна и нехватка техники, плюс техника старая, непрорываемая, и нехватка Калибров и Искандеров (мы это видим по тому, что значительно меньше получаем сигналов о воздушной тревоге), – отмечает Андрусив.

На вопрос, могут ли украинцы теперь надеяться на новые «жесты доброй воли» со стороны оккупантов, эксперт пояснил, что россияне будут совершать такие «жесты» там, где им в этом помогут ВСУ.

- Никакие «жесты доброй воли» русские не делают без нашего «волшебного пенделя». Поэтому «жесты» точно будут, но исключительно там, где мы им в этом поможем. Я сейчас не хочу говорить, что это произойдет именно под Херсоном, потому что сейчас есть гораздо более перспективные направления..., – говорит он.

По словам Андрусива, украинское командование уже доказало, что оно эффективно выбирает и бьет по тем точкам врага, удар по которым приведет к большим последствиям. Например, после удара по Харьковщине «посыпался» весь фронт.

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