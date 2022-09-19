Доллар и евро подорожали на первых торгах недели
- 19.09.2022, 13:36
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Российский рубль подешевел.
Российский рубль подешевел, евро, доллар и юань подорожали на торгах 19 сентября. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
Евро подорожал на Br0,0028 до Br2,5367 за 1 евро.
Доллар стал дороже на Br0,0026 - его курс составил Br2,5381 за $1.
Курс юаня стал выше на Br0,0002 до Br3,6046 за 10 юаней.
Курс российского рубля понизился на Br0,009 и составил Br4,2126 за 100 российских рублей.