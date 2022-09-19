Доллар и евро подорожали на первых торгах недели 19.09.2022, 13:36

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Российский рубль подешевел.

Российский рубль подешевел, евро, доллар и юань подорожали на торгах 19 сентября. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Евро подорожал на Br0,0028 до Br2,5367 за 1 евро.

Доллар стал дороже на Br0,0026 - его курс составил Br2,5381 за $1.

Курс юаня стал выше на Br0,0002 до Br3,6046 за 10 юаней.

Курс российского рубля понизился на Br0,009 и составил Br4,2126 за 100 российских рублей.

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