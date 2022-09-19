В Орше бушует непогода 1 19.09.2022, 13:58

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Повалены деревья, сломаны торговые палатки.

Сильный ветер в Орше повредил палатки, которые стояли на центральной площади города. Здесь планировали устроит ярмарку, сообщает orshaeu, Ветер также валил деревья.

В МЧС Беларуси предупреждали, что в понедельник 19 сентября во многих районах страны ожидаются сильные дожди и ветер порывами до 15-20 м/с. В отдельных районах по востоку порывы могут достигать 21-24 м/с. Такая непогода, напоминали спасатели, может привести к снижение видимости, затруднению движения транспорта, подтоплению отдельных домов и автодорог, нарушению электроснабжения и падению деревьев.

Завтра и послезавтра также будут кратковременные дожди. Температура воздуха составит от +4°С ночью до +15 °С днем.

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