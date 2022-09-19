Российские оккупанты провалили «мобилизацию» на Луганщине 1 19.09.2022, 14:01

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Мужчин пытаются заманить в мобилизационные пункты «туристическими путешествиями».

По данным украинской разведки, россияне проваливают программу «мобилизации» на оккупированных территориях Луганщины.

Об этом сообщает ГУР Минобороны Украины

«Оккупанты пытаются мобилизовать мужчин на территориях Луганской области, которые были оккупированы в 2022 году.

В частности, в Северодонецке планировалось найти 500 мужчин, которые должны были пополнить состав 2 армейского корпуса и подразделения так называемой «народной милиции». Сейчас программа «мобилизации» полностью провалена», — сообщила разведка.

Кроме этого, как сообщает ГУР, оккупанты пытаются мобилизовать мужчин на захваченных территориях Херсонщины и обещают «туристические путешествия» пенсионерам.

Так на собрании местных жителей, которое представители оккупационной администрации провели в поселке Мирное Херсонской области с участием военных РФ, обсуждался вопрос набора местных мужчин в состав «народной милиции». Было отмечено, что образование, возраст, физическое и моральное состояние не имеют никакого значения.

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