Девять выводов из войны в Украине для белорусов

Девять выводов из войны в Украине для белорусов2
- 19.09.2022, 14:03
- 2,110
Cбылась известная строка Тараса Шевченко.
Все прошлые разы белорусы пользовались такими моментами: в 1905-м, 1918-м и 1991-м. Возможно, мы в четвертом таком решающем моменте — скоро увидим, чего белорусская нация достигнет на этот раз, пишет Василь Горбатюк.
Российское оружие оказалось слабее западного.
И не только западного, но и вооружений стран Азии.
Российская армия также оказалась некомпетентной организационно и ничтожной в разведке. Фактически, Москва хотела взять Европу на понт. Война обнажила, что Россия отстала не только в экономике.
Как сформулировал один белорусский офицер в ответе на вопрос «Нашей Нивы», «Мы думали, в России все говняное, но армия… а она тоже оказалась говном».
Даже если Россия с помощью иранского или китайского оружия сумеет избежать катастрофы на поле боя или если Запад решит не доводить дело до военного разгрома, провал в Украине будет иметь долгосрочные последствия для авторитета России, ее доходов и положения в мире. Ей придется отступать.
Оказалось, что Запад не только технологический лидер, но он также единый, решительный и способный мобилизовываться. Китай же пока только ждет своего времени.
Россия готова убивать людей десятками тысяч для захвата земель в Восточной Европе. Так было не всегда и будет не всегда. Но сейчас был тот момент, когда она была готова. И такие моменты могут повторяться в будущем.
Украинцы показали, что бандиты понимают только язык силы.
Все ожидали, что Украина падет, а она не только выстояла, но закалилась и выйдет из войны сблизившись с Западом и внутренне сплоченной.
Лукашенковская пропаганда навязывала нам представление о преимуществах «сильной руки», а украинская демократия в суровых условиях войны оказалась эффективнее российской автократии.
Многие из нас думали, что белорусы в массе своей готовы снимать туфли, прежде чем встать на скамейку, но не готовы воевать за свободу и независимость. Оказалось, что не сотни, а тысячи белорусов готовы воевать с оружием в руках.
Конкретно сейчас мы вступаем в момент слабости России. Все прошлые разы белорусы пользовались такими моментами: в 1905-м, 1918-м и 1991-м. Возможно, мы в четвертом таком решающем моменте — скоро увидим, чего белорусская нация достигнет на этот раз.
Александр Лукашенко пошел на большую подлость. У него на совести сейчас не только муки белорусов, но и кровь десятков тысяч жертв этой войны. Перевернуть эту страницу сложно.
И самый главный вывод — сбылась известная строка Тараса Шевченко: «Борітеся — поборете». Украинцы показали, что можно побеждать и сильнейшего противника, если ты действуешь с умом и имеешь союзников.