Девять выводов из войны в Украине для белорусов 2 19.09.2022, 14:03

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Фото: onliner.by

Cбылась известная строка Тараса Шевченко.

Все прошлые разы белорусы пользовались такими моментами: в 1905-м, 1918-м и 1991-м. Возможно, мы в четвертом таком решающем моменте — скоро увидим, чего белорусская нация достигнет на этот раз, пишет Василь Горбатюк.

Российское оружие оказалось слабее западного.

И не только западного, но и вооружений стран Азии.

Российская армия также оказалась некомпетентной организационно и ничтожной в разведке. Фактически, Москва хотела взять Европу на понт. Война обнажила, что Россия отстала не только в экономике.

Как сформулировал один белорусский офицер в ответе на вопрос «Нашей Нивы», «Мы думали, в России все говняное, но армия… а она тоже оказалась говном».

Даже если Россия с помощью иранского или китайского оружия сумеет избежать катастрофы на поле боя или если Запад решит не доводить дело до военного разгрома, провал в Украине будет иметь долгосрочные последствия для авторитета России, ее доходов и положения в мире. Ей придется отступать.

Оказалось, что Запад не только технологический лидер, но он также единый, решительный и способный мобилизовываться. Китай же пока только ждет своего времени.

Россия готова убивать людей десятками тысяч для захвата земель в Восточной Европе. Так было не всегда и будет не всегда. Но сейчас был тот момент, когда она была готова. И такие моменты могут повторяться в будущем.

Украинцы показали, что бандиты понимают только язык силы.

Все ожидали, что Украина падет, а она не только выстояла, но закалилась и выйдет из войны сблизившись с Западом и внутренне сплоченной.

Лукашенковская пропаганда навязывала нам представление о преимуществах «сильной руки», а украинская демократия в суровых условиях войны оказалась эффективнее российской автократии.

Многие из нас думали, что белорусы в массе своей готовы снимать туфли, прежде чем встать на скамейку, но не готовы воевать за свободу и независимость. Оказалось, что не сотни, а тысячи белорусов готовы воевать с оружием в руках.

Конкретно сейчас мы вступаем в момент слабости России. Все прошлые разы белорусы пользовались такими моментами: в 1905-м, 1918-м и 1991-м. Возможно, мы в четвертом таком решающем моменте — скоро увидим, чего белорусская нация достигнет на этот раз.

Александр Лукашенко пошел на большую подлость. У него на совести сейчас не только муки белорусов, но и кровь десятков тысяч жертв этой войны. Перевернуть эту страницу сложно.

И самый главный вывод — сбылась известная строка Тараса Шевченко: «Борітеся — поборете». Украинцы показали, что можно побеждать и сильнейшего противника, если ты действуешь с умом и имеешь союзников.

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