Топ-5 сериалов, от которых невозможно оторваться 19.09.2022, 14:05

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Один из них называется «Династия».

Если вы давно искали сериалы, от которых просто невозможно оторваться, то «Униан» собрал топ-5 сериалов, из-за которых вас ждут бессонные ночи.

«Анатомия скандала»

Софи вышла замуж за влиятельного политика и получила ту жизнь, о которой всегда мечтала. Но ее идеальный мир рухнет в момент, когда раскроется скандальная тайна ее мужа. Джеймсона обвинят в шокирующем преступлении. Но сможет ли вместе с ним преодолеть это Софи - смотрите уже сейчас.

«Люпен»

Сериал расскажет о мужчине, который ослеплен желанием мести за своего отца. Оказывается, что богатая семья подставила его, и теперь главного героя, преступника Ассана Диопа ничто не остановит на пути к мести.

«Ход королевы»

Действия картины разворачиваются в 1950-годы. Девочка-сирота обнаруживает у себя талант к шахматам. С тех пор ее жизнь начнет меняться. Как она придет к славе и что ее ждет на этом пути - смотрите в сериале.

«Династия»

В этом ремейке популярной классической мелодрамы Кэррингтоны и Колби враждуют из-за контроля над своим состоянием и своими детьми. В сериале всего 4 сезона, но посмотрите вы их на одном дыхании.

«Украденное сердце»

В центре сюжета мужчина, одержимый желанием отомстить организации по торговле органами за смерть жены. Но одна случайная встреча изменит его жизнь. Он неожиданно знакомится с женщиной, которой и пересадили сердце его жены.

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