ВСУ подняли украинский флаг над важным поселком по пути к Лиману 19.09.2022, 14:16

Украинские бойцы продолжают контрнаступление на востоке страны.

Украинские бойцы продолжают контрнаступление не только в Харьковском и Херсонском направлениях, но и на востоке страны – ВСУ удалось поднять украинский флаг над важным поселком по пути к Лиману.

Об этом пишет apostrophe.ua со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Отмечается, что украинский флаг развевается над поселком Яровая, недалеко от Святогорска (левый берег Северского Донца) и в 18 км к западу от Лимана, за который сейчас идут бои. До войны в нем проживало до 2500 жителей.

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