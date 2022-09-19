Как выглядит самая дешевая квартира в «Маяке Минска»3
- 19.09.2022, 14:33
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Цены на недвижимость пошли вверх.
Realt.by отслеживает ситуацию с ценами на рынке недвижимости и на примере разных районов показывает, как меняется стоимость квартир в столице. В этот раз узнаем минимальные цены на жилье в квартале «Маяк Минска».
Напомним, что в феврале самая дешевая (но полностью готовая к проживанию!) однушка в комплексе у метро «Восток» стоила 87 тысяч долларов, в марте − 72 тысячи долларов, а в июне − 69 тысяч долларов. В этот раз, открыв базу недвижимости, журналисты обнаружили, что ценник на жилье в «Маяке» вновь пошел вверх. Рассмотрим самую недорогую квартиру в квартале на данный момент.
Итак, перед нами — видовая квартира в доме «Dana Towers 1» (Мстиславца, 17). Жилье располагается на 21-м из 25 этажей.
Площадь этой квартиры — 48 квадратных метров. Собственник не стал делать перегородки, а зонировал помещение с помощью мебели и акцентов. В одном общем пространстве тут находятся кухня, зона отдыха и спальный уголок.
Кухня в квартире оснащена всей необходимой техникой: посудомойка, холодильник, варочная панель с вытяжкой, духовой шкаф.
Недалеко от входа также можно найти вместительную гардеробную, а также раздельный санузел.
Украшением студии, без сомнения, можно назвать просторную лоджию (8 «квадратов») с остеклением в пол. С высоты 21-го этажа можно насладиться видами Минска и хорошо провести время. На лоджию ведут два выхода: из жилой зоны и из кухни.
Дом обслуживается товариществом собственников, подъезд и придомовая территория постоянно ухожены. В лобби находится место консьержа, установлено 4 лифта (2 грузовых и 2 пассажирских), видеонаблюдение по периметру, а также в подъезде дома, собственная парковка со шлагбаумом − никаких проблем с парковкой, мест всегда достаточно.
Район обладает уникальной инфраструктурой и местоположением. В шаговой доступности находится несколько детских садиков, новая школа № 61, остановка метро и общественного транспорта, торгово-развлекательный центр Dana Mall и Национальная библиотека.
Стоимость квартиры — 84,9 тысячи долларов (1765 долларов за «квадрат»).