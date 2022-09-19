Паспорт с испанской визой теперь могут доставить из Москвы в Беларусь 4 19.09.2022, 14:46

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Белорусы довольно активно пользуются услугами посольства Испании в РФ.

Думаете открыть испанскую визу? Теперь ее могут доставить из Москвы в Беларусь

Стала возможна доставка паспорта из московского визового центра Испании в Беларусь, сообщает телеграм-канал «Собирай рюкзак», авторы которого отправляли в ВЦ соответствующий запрос.

Испанский визовый центр в Минске закрылся, поэтому подать документы на получение шенгена белорусы могут только в ВЦ в Москве. Некоторые турфирмы даже начали предлагать шенген-туры – правда, иногда возникали проблемы на границе: на обратном пути пассажиры возвращались домой без паспорта (его забирают в ВЦ). А потом еще нужно было ехать в Москву во второй раз – уже за визой (ну, или ждать неделю на месте).

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