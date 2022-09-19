В селе под Мариуполем российские оккупанты похитили всех мужчин до 40 лет 19.09.2022, 14:48

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Возможно, их «мобилизировали».

Российские захватчики пытаются пополнить свои потери не только за счет лояльных к ним жителей ОРДЛО с фейковыми «паспортами Л/ДНР» или РФ, но и путем принудительной «мобилизации», граждан Украины с недавно оккупированных территорий.

Об этом в понедельник, 19 сентября, сообщил советник мера Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, российские войска похитили жителей села Портовское, чтобы отправить их на фронт воевать с ВСУ.

«Заехали оккупанты, принудительно по домам собрали всех мужчин моложе 40. Погрузили в автобус и вывезли в сторону Донецка. На вопросы, не скрываясь, отвечают, что в „армию“. Принудительная мобилизация шагает по Мариуполю. Мариупольские мужчины, до сих пор верите пропаганде и гауляйтерам, что такого не будет? Единственное чего точно не будет при России — это нормальной жизни и свободы. Как и газа с теплом. А вот всего остального будет с избытком», — написал Андрющенко у себя в Telegram-канале.

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