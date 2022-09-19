Дело против Анджея Почобута будут рассматривать в одном из областных судов 3 19.09.2022, 14:54

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Анджей Почобут

Фото: Agencja Gazeta

Об этом стало известно из письма политзаключенного жене.

Дело против политзаключенного, журналиста и члена Союза поляков в Беларуси Анджея Почобута будут рассматривать в одном из областных судов. Но точная дата и место пока неизвестны. Об этом политический заключенный написал в письме к жене, сообщает правозащитный центр «Весна».

Анджей Почобут в письме жене отмечает, что ожидание сведений о времени и месте рассмотрения дела может затянуться:

«У меня стабильно. Дело должны передать уже в Генпрокуратуру, оттуда в Верховный Суд, а он уже направит ее в один из областных судов. Вот теперь жду вестей, где и когда дело будут рассматривать. Это ожидание может растянуться даже на 2 месяца. Ну да ладно. Куда бы ни передали, разницы большой нет».

За решеткой политического узника удерживают уже 18 месяцев. Ему предъявили обвинение по статьям 130 («Совершение группой лиц умышленных действий, направленных на разжигание национальной, религиозной вражды и неравенства по признаку национальной, религиозной, языковой принадлежности, и совершение умышленных действий по реабилитации нацизма») и 361 («Призывы к мерам ограничительного характера (санкций), другим действиям, направленным на совершение ущерба национальной безопасности Республики Беларусь») Уголовного кодекса.

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