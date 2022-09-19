Крысы не перестают жевать кактус 7 Александр Коваленко

19.09.2022, 15:00

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Александр Коваленко

Что оккупанты задумали на Херсонщине.

Не вижу признаков готовящегося бегства российских оккупантов с правобережья Херсонской области, как видит ряд экспертов.

Да, положение у них патовое и это осознает даже командование РОВ, но за Херсонщину они будут держаться зубами и когтями, как можно дольше. И признаков тому много.

Например, россияне сейчас пошли на весьма идиотский, но обусловленный безвыходностью шаг и протянули трубы по железнодорожному мосту через Днепр для перегонки топлива.

Отсутствие полноценной логистики создаёт на правом берегу у РОВ топливный кризис и дефицит БК, но крысы не перестают жевать кактус.

Размещение топливного трубопровода на мосту, который не единожды становился объектом для ударов, на мой взгляд глупость высшей степени, но они на это пошли из-за полной безысходности. Но при этом не бегут, а именно пытаются удержаться.

Кроме того, подразделения самоубийц предпринимают попытки контрнаступать на позиции ВСУ, что лишь говорит о упёртости, ну или упоротости, их командования.

По существу, идеальное время для отхода россиян из правобережья был конец июля. Но похоже они не ищут лёгких путей и бегство может произойти примерно в числах 200-300-400. И по другому уже никак.

Нам от того не легче, конечно, но в результате можете не сомневаться.

Александр Коваленко, Telegram

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