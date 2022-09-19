Чай снизил риск развития диабета 2 19.09.2022, 15:06

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Вы удивитесь, но этот напиток просто «волшебный».

За эти годы было проведено множество исследований, в которых говорилось о потенциальной пользе чая для здоровья - от улучшения здоровья сердечно-сосудистой системы до снижения риска развития рака. В новом исследовании авторы собрали данные предыдущих 20 работ, охватывающих в общей сложности миллион взрослых, и обнаружили связь между употреблением чая и снижением риска развития диабета 2 типа. Но все зависит от того, сколько чая вы пьете, пишет techinsider.

Ученые провели обзор ранее проведенных исследований, состоящий из двух частей. Первым этапом было когортное исследование, в котором рассматривались данные более 5000 взрослых, за которыми наблюдали в течение 12 лет. Около половины когорты сообщили о употреблении чая, но к концу периода наблюдения наблюдались аналогичные показатели диабета 2 типа как у тех, кто пил чай, так и у тех, кто не пил.

Вторая часть исследования была направлена на изучение того, существует ли зависимость между употреблением чая и диабетом. Изучив 19 исследований с подробными данными о частоте употребления чая, исследователи обнаружили, что риск развития диабета 2 типа снижался относительно количества чая, который человек регулярно употреблял.

Так, у людей, которые выпивали от одной до трех чашек чая в день, вероятность развития диабета была на 4% ниже по сравнению с непьющими, а у тех, кто употреблял не менее четырех чашек в день, риск развития диабета снижался на 17%. По словам ученых, снижение риска развития диабета наблюдалось даже после учета пола, географического положения и типа потребляемого чая. Это говорит о том, что какое-то вещество в чае может целенаправленно снижать риск развития диабета у человека.

Конечно, эти результаты сопровождаются множеством предостережений. Исследование еще не прошло рецензирование и не опубликовано в журнале, и оно строится на анкетах, в которых люди сами оценивали свои пищевые привычки. А люди, как мы знаем, не так хорошо запоминают такие мелочи, как употребление чая, да к тому же нередко ошибаются. Кроме того, данные не дают представления о разнообразии способов, которыми люди пьют чай. Например, влияет ли употребление чая с молоком или без него на риск развития диабета? Все это ученым еще предстоит выяснить.

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