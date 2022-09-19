В Беларуси вводят запрет на лов всех видов рыб 5 19.09.2022, 15:14

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Однако запрет будет действовать в определенных местах в водоемах.

В Беларуси с 1 октября, более чем на полгода ввели запрет на лов всех видов рыб, пишет портал «Гомель правда».

Так, с 1 октября по 15 апреля включительно в Беларуси будет действовать запрет на промысловое и любительское рыболовство на все виды рыб. Однако вводится запрет на определенные места в водоемах- так называемые зимовальные ямы.

Нарушение запрета на лов рыбы в зимовальных ямах грозит белорусским рыбакам крупными штрафами от 10 до 30 базовых величин (от 320 до 960 белорусских рублей в сентябре 2022-го. - Прим.).

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