закрыть
19 сентября 2022, понедельник, 15:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ выбили оккупантов из трех населенных пунктов под Святогорском

  • 19.09.2022, 15:25
  • 2,994
ВСУ выбили оккупантов из трех населенных пунктов под Святогорском

СМИ раскрыли детали.

Вооруженные силы Украины взяли под контроль поселок Яровая в Донецкой области.

Об этом идет речь в сообщении «Новостей Донбасса».

«Поселок полностью контролируется ВСУ», - сообщает военный корреспондент Богдан Мирошников.

В то же время по данным ОperativnoZSU, бойцы ВСУ взяли под контроль еще два населенных пункта на Донбассе – Крымки и Александровское.

Они расположены в районе Святогорска Донецкой области.

«Силы обороны Украины установили контроль над населенными пунктами Крымки и Александровка», – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что в Харьковской области в еще одном населенном пункте, который был ранее оккупирован РФ, подняли флаг Украины.

В селе Подвысокое Изюмского района вывесили украинский флаг. Об этом идет речь в сообщении Боровского сельского совета.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Удалить опухоль
Удалить опухоль Андрей Санников
Лукашенко ответит за последствия санкций на МТЗ
Лукашенко ответит за последствия санкций на МТЗ Артем Черников
Пять полковников – рубль
Пять полковников – рубль Ирина Халип
Новый вассал Китая
Новый вассал Китая Леонид Невзлин