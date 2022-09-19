ВСУ выбили оккупантов из трех населенных пунктов под Святогорском 19.09.2022, 15:25

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СМИ раскрыли детали.

Вооруженные силы Украины взяли под контроль поселок Яровая в Донецкой области.

Об этом идет речь в сообщении «Новостей Донбасса».

«Поселок полностью контролируется ВСУ», - сообщает военный корреспондент Богдан Мирошников.

В то же время по данным ОperativnoZSU, бойцы ВСУ взяли под контроль еще два населенных пункта на Донбассе – Крымки и Александровское.

Они расположены в районе Святогорска Донецкой области.

«Силы обороны Украины установили контроль над населенными пунктами Крымки и Александровка», – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что в Харьковской области в еще одном населенном пункте, который был ранее оккупирован РФ, подняли флаг Украины.

В селе Подвысокое Изюмского района вывесили украинский флаг. Об этом идет речь в сообщении Боровского сельского совета.

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