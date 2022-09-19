«Неизвестный залез в салон нашего авто и выдернул ключи» 1 19.09.2022, 15:36

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Участница конфликта на границе в Бобровниках рассказала свою версию.

С редакцией «АвтоГродно» на границе с Польшей в ПП «Бобровники». Она пояснила, что очевидец ошибся: женщины действительно ехали в сторону пункта пропуска, но потом повернули налево и уехали в Кузницу.

Напомним, в субботу днем на польской стороне у ПП «Бобровники» разразился скандал – мужчины не давали проехать женщинам вдоль очереди в сторону пункта пропуска и были уверены, что водитель и пассажир Nissan хотят стать перед ними. Так думал и очевидец, приславший видео в нашу редакцию.

На самом деле женщины никого не опережали и подтверждающие документы есть у журналистов. Вот что им рассказали:

– Около 15:00 мы выехали в Польшу через ПП «Берестовица - Бобровники» и сразу же направились к концу очереди, оценили ситуацию, а дальше наш путь лежал в Кузницу. Для этого нам пришлось развернуться и ехать обратно вдоль очереди автомобилей, которые стоят в Беларусь. К сожалению, первый съезд на Кузницу был закрыт и нам нужно было ехать на следующий перекресток, который находится вблизи ПП «Бобровники». Тут-то нас и встретили мужчины из видео, – рассказывает белоруска.

– На видео, которое вам прислали, заснят самый накал ситуации. Я с этим согласна, я это принимаю. Но начало было очень культурным, мы объясняли мужчинам, что не едем в очередь, что нам нужно к перекрестку и налево в Кузницу, что другая дорога перекрыта. Но потом мужчина в красной куртке стал упираться в нашу машину, второй мужчина пытался спустить нам колесо и здесь уже начались эмоции. Последней каплей стало то, что неизвестный мужчина залез в салон нашего авто и выдернул ключи, – рассказывает пассажир.

– Как дальше развивалась ситуация?

– Ключи нам все же вернули, стали подходить другие люди и заступаться за нас, тогда мужчины открыли нам дорогу. Мы проехали вперед, свернули налево, съездили в Кузницу и вновь вернулись в эту очередь. Конечно, мы стали в самый конец очереди, все отстояли и въехали в Беларусь в 6 часов утра. А на следующий день увидели это видео и неправдивые слова очевидца. Это было неприятно.

На чеках из Кузницы и штампах в паспорте, фотографии которых женщина прислала в редакцию, видны даты и время (покупок и пересечения границы). Очевидец ошибся, женщины ничего не нарушали и ехали совсем в другое место.

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