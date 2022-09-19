Игорь Банцер вышел на свободу после 45 суток ареста 19.09.2022, 15:50

Игорь Банцер

Гродненского музыканта задержали в начале августа.

Гродненский музыкант и активист Игорь Банцер вышел на свободу после 45 суток административного ареста, сообщает «Медиазона» со ссылкой на его близких.

По словам близких, сейчас Банцер «находится в тяжелом моральном и физическом состоянии».

Напомним, Игоря задержали в начале августа — провластные телеграм-каналы сообщали, что рассматривается вопрос о возбуждении против него уголовного дела по статье 130 УК («Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни») из-за его постов в соцсетях.

На музыканта составили три протокола за «распространение экстремистских материалов» (ст. 19.11 КоАП), по каждому из которых суд назначил ему по 15 суток ареста.

Игорь Банцер — известный гродненский активист и музыкант, лидер стрит-панк-группы Mister X. Ему 42 года, у него трое детей. После протестов 2020 года его уже судили за «хулиганство» и приговорили к полутора годам «химии». Во время суда Банцер несколько раз объявлял голодовку, в том числе больше двух недель держал сухую голодовку.

После освобождения он принял решение остаться на родине.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».