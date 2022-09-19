«К 8 привезла на уроки, к 11:45 еду забирать» 4 19.09.2022, 16:16

3,142

Родители возмущены, что мест в продленке хватает не всем школьникам,

В редакцию «Зеркала» обратились несколько читателей, дети которых ходят в школу. Они неожиданно столкнулись с проблемой: их детям не хватило мест в продленках. Теперь родителям в течение дня приходится отвлекаться от работы, чтобы забрать своего школьника домой. «Почему продленка не для всех?» — задаются вопросом наши читатели. Спросили у Министерства образования.

— В школу, куда пошел мой ребенок, в этом году набрали 170 первоклашек. В продленку смогли принять около 70 человек. Мы в их число не попали, — описывает ситуацию Максим (имя изменено) из Березы. — Уроки у сына заканчиваются в 11.45. Учительница просит, чтобы мы приходили, забирали детей. Нужно отвлекаться от рабочих задач и идти в школу.

Оставшуюся часть дня школьник находится рядом с мамой или с папой. По словам собеседника, это непросто.

— Конечно, он может быть дома сам, но мы не готовы к тому, чтобы оставлять семилетку одного, — рассуждает мужчина. — Детей, которые попали в продленку, школа как-то определяла сама. По каким критериям, я не знаю. На наш вопрос, почему в продленку не могут принять всех, объяснили: «Мест мало». А почему их мало, не сказали.

С похожей проблемой столкнулась и наша читательница из Минска Наталья (имя изменено). В сентябре 2022-го ее сын пошел во второй класс одной из столичных школ. В прошлом году, по словам мамы, вопросов с продленкой у них не было: места нашлись для всех желающих.

— В этом году нам сказали, что наберут только одну продленочную группу второклашек. С каждого класса в нее взяли по десять человек. На каком основании детей выбирали, не объясняли, — рассказывает Наталья. — Я так поняла, это были те, кто первыми лайкнул пост учительницы в чате класса. Мы спросили у администрации школы, а остальных куда? Нам ответили: «Привлекайте родственников». Но родственники в Минске есть не у всех.

Наталья с сыном живет не очень далеко от школы, но нужно ехать на общественном транспорте. И, несмотря на то, что с занятий мальчика отпускают одного, мама переживает, как он будет добираться сам. Поэтому ходит его встречать.

— Когда общаюсь на эту тему с подругами, они говорят, что занятия у их детей заканчиваются около 14 часов. У нас же уроки до 11.45. Выходит, я только привезу сына на занятия к 8 утра, немного поработаю и снова направляюсь в школу, — описывает свою ситуацию собеседница.

— А как другие родители решают этот вопрос?

— Не знаю, возможно, у кого-то бабушки, кто-то не работает. Одна из наших мам подняла кипиш, позвонила в Министерство образования и их добавили в продленку. Я тоже набирала в министерство, но не дозвонилась, и потом уже не возвращалась к этому вопросу. Но я просто не могу понять, почему в первом классе ребенок считается маленьким и ему организуют продленку, а во втором нет. Неужели он за год вырос?

В Министерстве образования, куда журналисты позвонили как обычные родители, пояснили: в Беларуси нет нормы, которая бы закрепляла то, что в школе для учащихся должна быть продленка.

— Группа продленного дня организуется с целью оказания помощи родителям, которые работают, — объяснили в ведомстве. — Если есть условия в школе, она организует группу продленного дня, если нет, не организует. Особых критериев, по которым учебные заведения определяли, попадет ли ребенок в продленку, не существует. Это решает школа. Например, мамы с папами могут просто тянуть жребий.

В ведомстве также посоветовали: если ситуация непростая и детей не с кем оставить дома, родители могут коллективно обратиться к директору и, обосновав, например, что они работают и в 11.45 у них просто нет возможности забирать сына или дочку, попросить организовать для них продленку.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».