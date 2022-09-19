Как белорус переоборудовал бус в автодом и объездил на нем пол-Европы 1 19.09.2022, 16:50

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В авто есть даже холодильник емкостью 145 литров.

Этот Volkswagen Transporter T4 его владелец Денис превратил в автодом, а затем совершил маршрут по Европе. Польша, Дания, Франция, Германия, Италия, Греция... В этих и многих других странах бус побывал вместе со своим хозяином.

«Я раньше работал дальнобойщиком, — рассказал хозяин машины журналисту Onlíner. — Мне очень нравилось путешествовать по разным странам, но часто возникало желание где-то задержаться подольше, а сделать этого я не мог, поскольку нужно было выполнять работу. Первой европейской столицей, по которой мне действительно удалось погулять, стала Прага. С тех пор загорелся идеей сделать автодом».

«Микроавтобус оборудован 220-вольтным электроснабжением — солнечные батареи, аккумуляторы, контроллеры, инвертор, — описывает автодом владелец. — Есть холодильник емкостью 145 литров, большая комфортная кровать и куча места для хранения вещей. Двигатель дизельный объемом 2,4 литра, КПП механическая, привод передний».

«По форме T4 напоминает яйцо, — продолжает Денис. — То есть снизу и сверху стенки сужаются, а в центре расширяются. Распределять пространство приходилось с учетом особенностей конструкции. Для меня главным условием было наличие большой кровати и вместительного холодильника, ведь, во-первых, я хотел нормально высыпаться, а во-вторых, иметь возможность задержаться на природе подольше без необходимости ездить за продуктами. Подвесную конструкцию для кровати я придумал сам после нескольких безуспешных попыток обращения к различным компаниям, которые этим занимаются».

Пробег авто составляет около 100 тысяч километров. «Перед путешествием я проделал очень большой объем работ, — говорит мужчина. — Поменял подвеску, торсионы, пружины, жидкости и так далее. Кузов обработан антикоррозийным покрытием. Сейчас авто продается и цена автодома — $12 000 в эквиваленте».

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