Прощание с Елизаветой II: кортеж Байдена в Лондоне стоял в пробке наравне со всеми 19.09.2022, 17:04

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Улицы Лондона по маршруту следования президента США не перекрывали.

Кортежу президента США Джо Байдена, прибывшему в Лондон на церемонию прощания с британской королевой Елизаветой II, пришлось тащиться в пробке наравне с другими автомобилями. Об этом свидетельствует видео, обнародованное в понедельник, 19 сентября, телеканалом SkyNews, пишет nv.ua.

Ничего особенного.

Просто кортеж Байдена в лондонской пробке.

Никто почему-то город не зачищает и движение не перекрывает. pic.twitter.com/DQUqgV18s9 — Проф. Преображенский (@prof_preobr) September 19, 2022

При этом, несмотря на все меры безопасности, улицы города по маршруту следования главы Белого дома не были перекрыты, благодаря чему прохожие смогли поприветствовать его с расстояния всего в несколько метров, что вызвало у них искренний восторг.

Напомним, Елизавета II, занимавшая британский престол 70 лет, скончалась в своей шотландской резиденции Балморал 8 сентября в возрасте 96 лет.

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