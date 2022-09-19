Прощание с Елизаветой II: кортеж Байдена в Лондоне стоял в пробке наравне со всеми
- 19.09.2022, 17:04
- 1,882
Улицы Лондона по маршруту следования президента США не перекрывали.
Кортежу президента США Джо Байдена, прибывшему в Лондон на церемонию прощания с британской королевой Елизаветой II, пришлось тащиться в пробке наравне с другими автомобилями. Об этом свидетельствует видео, обнародованное в понедельник, 19 сентября, телеканалом SkyNews, пишет nv.ua.
Ничего особенного.— Проф. Преображенский (@prof_preobr) September 19, 2022
Просто кортеж Байдена в лондонской пробке.
Никто почему-то город не зачищает и движение не перекрывает. pic.twitter.com/DQUqgV18s9
При этом, несмотря на все меры безопасности, улицы города по маршруту следования главы Белого дома не были перекрыты, благодаря чему прохожие смогли поприветствовать его с расстояния всего в несколько метров, что вызвало у них искренний восторг.
Напомним, Елизавета II, занимавшая британский престол 70 лет, скончалась в своей шотландской резиденции Балморал 8 сентября в возрасте 96 лет.