На неделе в Беларуси будет до +16°С 19.09.2022, 17:13

Прогноз на 20-22 сентября.

20 сентября погоду в Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления, днем по югу скажется влияние атмосферных фронтов. Ожидается облачно с прояснениями, пишет pogoda.by.

Ночью местами, днем во многих районах страны пройдут кратковременные дожди. В ночные и утренние часы местами по республике будет сгущаться слабый туман. Ветер юго-западный, западный умеренный, ночью по северо-востоку порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +4..+10°С, максимальная днем +11..+16°С. Атмосферное давление будет расти.

21-22 сентября территория республики будет находиться в поле пониженного атмосферного давления, сформированного в неустойчивой прохладной воздушной массе северных широт. Облачно с прояснениями.

21 сентября Ночью местами, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах будет сгущаться слабый туман. Ветер северной четверти умеренный, днем местами по стране порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +4..+9°С, максимальная днем +10..+15°С.

22 сентября Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами будет отмечаться слабый туман. Ветер северный, северо-восточный умеренный, днем в отдельных районах страны порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +3..+9°С, максимальная днем +9..+14°С.

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