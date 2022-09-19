В конце сентября Польша откроет погранпереход в Кузнице 2 19.09.2022, 17:35

3,708

Но всего на один день.

В это воскресенье, 25 сентября, на погранпереходе в Кузнице (с сопредельной стороны в Гродненской области пункт пропуска «Брузги») состоится день открытых дверей, посвященный празднованию 102-й годовщине сражения на Немане.

Доступ в пункт пропуска будет открыт всего один день и ждут там лишь жителей Польши. Польские пограничники анонсировали мероприятие как семейный праздник с демонстрацией автомобилей и оборудования, концертом, показом навыков питомцев кинологической службы, играми, конкурсами и подарками для детей, передает s13.ru.

Напомним, Польша закрыла движение через «Кузницу» 9 ноября, когда к переходу со стороны Гродненского района подошли тысячи нелегальных мигрантов. Погранпереход «Кузница» – «Брузги», где норма пропуска в сутки является самой большой на всем направлении белорусско-польской границы, остается закрытым еще на неопределенное время.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».