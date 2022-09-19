Путин морально сломлен 4 Игорь Эйдман

19.09.2022, 17:37

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Игорь Эйдман

Он уже не способен на какие-то масштабные резкие движения.

После Самарканда стало понятно, что Путин не просто потерял драйв и сдулся, он морально сломлен и, вероятно, уже не способен на какие-то масштабные резкие движения.

Именно таким опущенным, сломленным человеком он предстал перед лидерами ШОС и мировыми медиа. Теперь он уже не кукарекает бодро о скорой победе, а жалко блеет что-то о мирных переговорах, от которых отказывается «нехорошая» Украина.

Российские урапатриоты недоумевают, почему Путин не предпринимает экстренные меры по мобилизации населения и экономики на тотальную войну, ведь «иначе победить нельзя». Конечно, подобные меры вызвали бы разного рода проблемы, но я думаю, дело не в этом. Путин просто понимает, что не справится с ролью «вождя воюющей нации», нового Гитлера или Сталина, тем более Рузвельта или Черчилля. Он думал получить победу над Украиной «на халяву», за пару недель, как ему обещали льстивые слуги. Воевать всерьез он был не готов, не умеет и боится.

Путин - старый сибарит. Люди, знавшие его лично, пишут, что он трусоват, ленив, боится принимать решения, теряет интерес к любому делу, если оно не приводит скорому успеху. Роль лидера воюющей страны не совместима со всеми этими качествами. Такой лидер должен быть смел, деятелен, упорен, готов к стрессам и лишениям. Зеленский годится для этой роли, а Путин - нет.

Если режим перейдет к мобилизационной модели и тотальной войне, ему понадобится другой лидер. В такой ситуации на место Путина может прийти более молодой, решительный и работоспособный диктатор.

Путин старается не допустить этого. Он еще надеется по привычке решить все с помощью денег, нанять наемников, переложить ответственность на других - руководителей регионов, Пригожина, Кадырова. Но ни пригожинские зеки, ни кадыровские абреки, ни маргиналы и алкаши из региональных добровольческих батальонов его спасти не смогут. А ни на что большее Путин ментально не готов. Поэтому его режим, скорее всего, долго не протянет.

Игорь Эйдман, Facebook

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